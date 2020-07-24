BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|887,80
|17.512.097
|% 10,00
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|KONYA
|413,80
|11.251.222
|% 9,99
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|KENT
|2.210,90
|26.979.167
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6966
|8,7402
|% 0,08
|Frank
|7,3731
|7,4175
|% 0,14
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,64
|Altın Gr.
|418
|418
|2,74
|Cumhuriyet
|2.719
|2.744
|20,10
|Tam
|2.801
|2.815
|20,50
|Yarım
|1.359
|1.377
|10,10
|Çeyrek
|682
|689
|5,00
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,03
|B. Petrol
|43,32
|43,32
|-0,01
Seans Raporu
- 11:18DARDL Yüzde 10.00 oranında artışla 13.31 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 636 adet işlem
- 11:16BMELK Yüzde 7.06 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 511 adet işlem
- 11:15EGEEN Yüzde 5.38 oranında artışla 764.00 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 617 adet işlem
- 11:14XU100 Endeks 119, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 5, 574.00 milyon TL de
- 11:14EGGUB Yüzde 5.13 oranında artışla 106.50 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 351 adet işlem