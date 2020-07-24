BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
24.07.2020 10:04
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861530
BIST
10:55119.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 14,14
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.121
En Düşük
118.221
10:556,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:557,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
10:55417,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,25
|Açılış
|: 417,46
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,52
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|BFREN
|887,70
|15.658.425
|% 9,99
|
|KONYA
|413,80
|11.202.807
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|KENT
|2.210,90
|25.325.565
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.773.022
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|AKGUV
|4,58
|4.258.136
|% -5,76
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,24
|887.857.061
|% 0,28
|
|SISE
|6,61
|787.448.060
|% 4,92
|
|EKGYO
|2,33
|300.179.377
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,41
|262.933.999
|% 4,01
|
|SODA
|7,35
|241.348.516
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|300.179.377
|% 0,00
|
|SISE
|6,61
|787.448.060
|% 4,92
|
|TRKCM
|4,41
|262.933.999
|% 4,01
|
|TSKB
|1,26
|58.176.199
|% 0,00
|
|ODAS
|2,73
|104.042.270
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7013
|8,7449
|% 0,13
|
|Frank
|7,3743
|7,4187
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|9,10
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.739
|15,50
|
|Tam
|2.796
|2.811
|15,90
|
|Yarım
|1.357
|1.375
|7,80
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,03
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|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,21
|
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