BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
24.07.2020 10:05
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861531
BIST
10:38118.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -245,96
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
118.948
En Düşük
118.221
10:386,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:387,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
10:38417,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,02
|Açılış
|: 417,23
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,38
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|10.711.627
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|847.730
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,15
|143.115
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.444.744
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|YONGA
|31,00
|79.670
|% -5,02
|
|ASELS
|35,32
|805.078.226
|% 0,51
|
|SISE
|6,59
|658.619.115
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,33
|259.969.984
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,39
|216.819.404
|% 3,54
|
|SODA
|7,33
|194.228.822
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,33
|259.969.984
|% 0,00
|
|SISE
|6,59
|658.619.115
|% 4,60
|
|TRKCM
|4,39
|216.819.404
|% 3,54
|
|TSKB
|1,25
|53.115.704
|% -0,79
|
|ODAS
|2,74
|76.335.420
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6878
|8,7314
|% -0,02
|
|Frank
|7,3720
|7,4164
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8200
|1,8292
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|8,51
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.739
|15,10
|
|Tam
|2.796
|2.810
|15,50
|
|Yarım
|1.357
|1.375
|7,60
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,28
|