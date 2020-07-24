BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
24.07.2020 10:05
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861532
BIST
11:00119.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,90
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.130
En Düşük
118.221
11:006,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
11:007,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
11:00417,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,48
|Açılış
|: 417,69
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,75
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|BFREN
|887,70
|17.157.870
|% 9,99
|
|KONYA
|413,80
|11.231.773
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|871.206
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.879.638
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|YAPRK
|13,01
|742.555
|% -6,47
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,24
|895.225.352
|% 0,28
|
|SISE
|6,64
|799.194.108
|% 5,40
|
|EKGYO
|2,34
|314.054.746
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,41
|267.983.267
|% 4,01
|
|SODA
|7,35
|249.048.013
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,34
|314.054.746
|% 0,43
|
|SISE
|6,64
|799.194.108
|% 5,40
|
|TRKCM
|4,41
|267.983.267
|% 4,01
|
|TSKB
|1,26
|58.361.164
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|92.904.255
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6973
|8,7409
|% 0,09
|
|Frank
|7,3740
|7,4184
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8202
|1,8294
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|8,52
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.738
|14,60
|
|Tam
|2.795
|2.810
|15,00
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|7,40
|
|Çeyrek
|680
|688
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,99
|5,00
|0,03
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|-0,09
|