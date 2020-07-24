BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
24.07.2020 10:05
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861534
BIST
11:04119.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 65,87
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.133
En Düşük
118.221
11:046,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8502
En Düşük
6,8335
11:047,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
11:04417,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,73
|Açılış
|: 417,95
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,01
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|887,80
|17.793.527
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,00
|27.569.467
|% 9,99
|
|KONYA
|413,80
|11.259.498
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|KUTPO
|33,58
|12.019.398
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|YAPRK
|13,07
|1.081.824
|% -6,04
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,22
|906.367.501
|% 0,23
|
|SISE
|6,68
|840.721.517
|% 6,03
|
|EKGYO
|2,35
|361.382.915
|% 0,86
|
|TRKCM
|4,43
|277.210.504
|% 4,48
|
|SODA
|7,39
|262.318.135
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,35
|361.382.915
|% 0,86
|
|SISE
|6,68
|840.721.517
|% 6,03
|
|TRKCM
|4,43
|277.210.504
|% 4,48
|
|TSKB
|1,26
|58.628.662
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,35
|93.246.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6980
|8,7416
|% 0,10
|
|Frank
|7,3747
|7,4191
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|8,52
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.738
|14,60
|
|Tam
|2.795
|2.810
|15,00
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|7,40
|
|Çeyrek
|680
|688
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,99
|5,00
|0,03
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|-0,09
|
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