BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
24.07.2020 10:06
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861537
BIST
10:54119.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 33,10
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.121
En Düşük
118.221
10:546,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:547,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
10:54417,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,92
|Açılış
|: 417,13
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,52
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,00
|24.752.945
|% 9,99
|
|BFREN
|887,70
|15.525.268
|% 9,99
|
|KONYA
|413,80
|11.151.910
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|KUTPO
|33,58
|11.772.820
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|AKGUV
|4,58
|4.177.846
|% -5,76
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,24
|885.063.805
|% 0,28
|
|SISE
|6,63
|781.613.590
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,34
|299.336.960
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,42
|257.441.517
|% 4,25
|
|SODA
|7,36
|237.485.642
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,34
|299.336.960
|% 0,43
|
|SISE
|6,63
|781.613.590
|% 5,24
|
|TRKCM
|4,42
|257.441.517
|% 4,25
|
|TSKB
|1,25
|58.033.673
|% -0,79
|
|ODAS
|2,74
|103.922.053
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7016
|8,7452
|% 0,14
|
|Frank
|7,3753
|7,4197
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|8,52
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.738
|14,60
|
|Tam
|2.795
|2.810
|15,00
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|7,40
|
|Çeyrek
|680
|688
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,99
|5,00
|0,03
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|-0,09
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