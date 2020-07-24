BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
24.07.2020 10:33
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861553
BIST
10:23118.750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -281,05
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
118.948
En Düşük
118.221
10:236,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:237,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9572
En Düşük
7,9191
10:23416,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,18
|Açılış
|: 416,40
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,11
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|10.371.483
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|828.167
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,15
|143.115
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|10.853.736
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|AKGUV
|4,52
|872.555
|% -7,00
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,28
|706.124.908
|% 0,40
|
|SISE
|6,63
|541.609.083
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,34
|249.550.225
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,44
|167.081.326
|% 4,72
|
|ALKIM
|15,17
|164.993.959
|% 7,44
|
|EKGYO
|2,34
|249.550.225
|% 0,43
|
|SISE
|6,63
|541.609.083
|% 5,24
|
|TRKCM
|4,44
|167.081.326
|% 4,72
|
|ODAS
|2,74
|72.771.316
|% -0,72
|
|TSKB
|1,26
|27.433.126
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6845
|8,7280
|% -0,06
|
|Frank
|7,3736
|7,4180
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8203
|1,8295
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,57
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|45,00
|
|Tam
|2.788
|2.803
|7,80
|
|Yarım
|1.353
|1.371
|3,90
|
|Çeyrek
|679
|686
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,96
|4,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,25
|