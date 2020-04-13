BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 15:54
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Raporu 1.Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 300,31 % 0,0076 % 0,0675 % 890,4193
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837479
BIST
15:5497.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 700,18
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
15:546,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0969
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7940
En Düşük
6,7014
15:547,4186
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1034
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
15:54369,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 5,67
|Açılış
|: 369,67
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|12,32
|12.168.482
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|63.655.913
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.855.961
|% 9,99
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,45
|34.234.189
|% -7,87
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,33
|3.695.993
|% -6,34
|
|THYAO
|10,25
|1.288.202.972
|% 4,59
|
|GARAN
|8,61
|813.091.531
|% -0,23
|
|PGSUS
|55,40
|670.117.069
|% 8,73
|
|ASELS
|25,14
|396.584.667
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,05
|299.226.606
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,05
|299.226.606
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,02
|140.734.301
|% 8,51
|
|THYAO
|10,25
|1.288.202.972
|% 4,59
|
|GSRAY
|2,61
|293.432.209
|% 2,76
|
|ODAS
|1,49
|149.616.685
|% 4,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4557
|8,4982
|% 1,69
|
|Frank
|6,9988
|7,0410
|% 1,34
|
|Riyal
|1,8007
|1,8098
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|4,13
|
|Altın Gr.
|368
|369
|5,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.423
|2.483
|38,10
|
|Yarım
|1.179
|1.208
|16,70
|
|Çeyrek
|591
|604
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|31,25
|31,25
|-0,23
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