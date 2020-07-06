BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2020 13:00
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Raporu 2.Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1.679,52 % 0,002 % 0,0125 % 620,2739
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854922
BIST
14:16117.739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.990,94
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:166,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:167,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7758
En Düşük
7,7068
14:16392,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 392,14
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.714.903
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.066.334
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|29.704.423
|% 9,99
|
|NATEN
|24,36
|103.365.725
|% 9,93
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,25
|674.861.754
|% 2,85
|
|ODAS
|2,80
|655.143.443
|% 6,87
|
|SISE
|6,01
|634.180.986
|% 4,70
|
|IHLGM
|1,83
|555.654.349
|% 8,93
|
|TKFEN
|17,38
|540.387.932
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,83
|555.654.349
|% 8,93
|
|ODAS
|2,80
|655.143.443
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,25
|674.861.754
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,71
|316.891.485
|% 6,87
|
|EKGYO
|2,07
|376.656.828
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5556
|8,5985
|% 0,21
|
|Frank
|7,2618
|7,3055
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,69
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|6,80
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,10
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,54
|