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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

12.10.2020 14:54
GÜNCEL HABERLER



BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kurum Komiyon Raporu 3. Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 156.230,22 % 0,0021 % 0,042 % 2.016,1086



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880712


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 321,20 7.327.141 % 10,00  
RALYH 5,94 8.644.948 % 10,00  
DAGHL 12,10 2.367.910 % 10,00  
ATSYH 4,84 3.830.507 % 10,00  
ALMAD 2,53 5.021.063 % 10,00  
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16:09 Alış Satış %  
Dolar 7,8594 7,8659 % 0,12  
Euro 9,2798 9,2890 % -0,05  
Sterlin 10,2070 10,2582 % -0,12  
Frank 8,5967 8,6485 % -0,01  
Riyal 2,0872 2,0976 % -0,05  
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16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.923 -7,03  
Altın Gr. 486 486 -1,74  
Cumhuriyet 3.227 3.276 6,00  
Tam 3.209 3.289 -3,31  
Yarım 1.551 1.591 -1,60  
Çeyrek 778 795 -0,80  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 -0,13  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,02  
B. Petrol 42,17 42,17 -0,68  
Seans Raporu 16:09
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