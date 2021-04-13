BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 10:34
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Raporu 1. Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 536,29 % 0,0021 % 0,0053 % 253,7712
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927145
BIST
13:171.361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,22
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:178,1492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:179,6969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0198
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:17452,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,53
|Açılış
|: 452,52
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:17
|MTRKS
|49,56
|5.765.860
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|954.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.779.492
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.857.953
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.701.886
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.898.145
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,75
|574.621.194
|% 2,13
|
|FENER
|34,04
|453.350.698
|% 8,75
|
|GARAN
|6,62
|383.447.392
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,40
|359.651.161
|% 0,45
|
|NTGAZ
|13,82
|323.203.330
|% -7,12
|
|EKGYO
|1,77
|278.417.751
|% -2,75
|
|TSKB
|1,28
|201.789.015
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|189.844.161
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,58
|209.873.319
|% 1,13
|
|GARAN
|6,62
|383.447.392
|% 0,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1457
|8,1492
|% 0,00
|
|Euro
|9,6875
|9,6969
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,1733
|11,2293
|% 0,06
|
|Frank
|8,7693
|8,8221
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1664
|2,1773
|% 0,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.985
|3.063
|-5,63
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-2,72
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|0,71
|