BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 10:34
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Raporu 1. Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 464,54 % 0,0109 % 0,0598 % 550,4238
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927150
BIST
10:271.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.373
10:278,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0101
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1754
En Düşük
8,1377
10:279,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
10:27453,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,83
|Açılış
|: 453,22
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MTRKS
|49,56
|3.415.477
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|389.251
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|2.564.432
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|967.767
|% 9,96
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|293.425
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|KRTEK
|16,74
|9.633.366
|% -9,71
|
|DGGYO
|9,82
|298.624
|% -6,65
|
|BJKAS
|13,51
|231.623.916
|% 9,93
|
|EREGL
|16,60
|127.344.035
|% 1,22
|
|FENER
|32,86
|119.224.424
|% 4,98
|
|NTGAZ
|14,15
|111.385.863
|% -4,91
|
|KOZAL
|113,40
|102.303.733
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,80
|66.325.529
|% -1,10
|
|TSKB
|1,32
|33.458.897
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,13
|63.823.811
|% 0,97
|
|BJKAS
|13,51
|231.623.916
|% 9,93
|
|YKBNK
|2,07
|35.320.676
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1558
|8,1596
|% 0,12
|
|Euro
|9,7142
|9,7220
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1993
|11,2554
|% 0,29
|
|Frank
|8,7963
|8,8493
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1712
|2,1821
|% 0,22
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,94
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|0,49
|