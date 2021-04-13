BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 10:20
1. Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 45.790,56 % 0,003929 % 0,007819 % 199,017639
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927121
BIST
12:151.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,43
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:158,1527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:159,7119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:15453,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,82
|Açılış
|: 453,23
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:15
|MTRKS
|49,56
|5.321.455
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|831.171
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.677.132
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.680.387
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.377.157
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.274.423
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.978.724
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|344.243
|% -9,85
|
|EREGL
|16,70
|437.805.833
|% 1,83
|
|FENER
|33,94
|412.768.407
|% 8,43
|
|KOZAL
|111,70
|316.788.770
|% -0,18
|
|GARAN
|6,61
|296.925.868
|% -0,15
|
|NTGAZ
|13,67
|287.939.506
|% -8,13
|
|EKGYO
|1,76
|251.598.413
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
|177.592.010
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,03
|174.136.391
|% -1,93
|
|IHLAS
|0,63
|31.050.359
|% -1,56
|
|GSRAY
|3,59
|163.777.277
|% 1,41
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1505
|8,1527
|% 0,04
|
|Euro
|9,7067
|9,7119
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1775
|11,2336
|% 0,10
|
|Frank
|8,7805
|8,8334
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1666
|2,1775
|% 0,01
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-3,04
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,49
|63,49
|0,21
|