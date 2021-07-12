BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2021 11:22
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2.142,29 % 0,0021 % 0,021 % 1.002,4791
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950171
BIST
12:391.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.373
12:398,6413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
12:3910,2506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0420
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2350
12:39500,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,79
|Açılış
|: 500,75
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,25
BIST En Aktif Hisseler12:39
|VBTYZ
|13,72
|44.282.123
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|24.856.972
|% 9,73
|
|TSGYO
|2,64
|10.561.374
|% 7,32
|
|ERBOS
|143,60
|86.433.958
|% 7,32
|
|AVHOL
|5,33
|9.587.600
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|43.146.796
|% -9,96
|
|IDEAS
|50,35
|7.399.072
|% -8,37
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|KGYO
|5,62
|3.395.133
|% -5,55
|
|GARAN
|8,71
|600.446.762
|% 2,11
|
|KRDMD
|7,30
|319.712.354
|% 1,11
|
|THYAO
|13,49
|283.751.858
|% -0,59
|
|EREGL
|18,40
|274.828.141
|% 1,94
|
|PETKM
|5,45
|262.948.945
|% 0,18
|
|PEKGY
|1,07
|83.175.986
|% -2,73
|
|YKBNK
|2,30
|170.115.058
|% 0,88
|
|GARAN
|8,71
|600.446.762
|% 2,11
|
|PETKM
|5,45
|262.948.945
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,30
|319.712.354
|% 1,11
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6393
|8,6413
|% -0,19
|
|Euro
|10,2451
|10,2506
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9410
|12,0009
|% -0,49
|
|Frank
|9,4014
|9,4581
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2951
|2,3066
|% -0,28
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,21
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-17,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|-16,66
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-8,06
|
|Çeyrek
|800
|819
|-4,02
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,54
|74,54
|-1,01
|