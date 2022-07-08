BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2022 00:00
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 101,95 % 0,002 % 0,0003 % 16,3815
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043941
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0238
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,2918
En Düşük
17,2326
18:0517,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,5643
En Düşük
17,5162
18:05966,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,13
|Açılış
|: 966,51
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
966,62
En Düşük
964,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2547
|17,2714
|% 0,02
|
|Euro
|17,5146
|17,5782
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,6922
|20,7960
|% 0,04
|
|Frank
|17,6633
|17,7697
|% 0,13
|
|Riyal
|4,5856
|4,6086
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.741
|-0,15
|
|Altın Gr.
|966
|967
|1,13
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.455
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.160
|3.220
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,28
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,71
|0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,07
|