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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

08.07.2022 00:10
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 28.936,24 % 0,0321 % 0,034 % 106,0706



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043983


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IZFAS 2,47 3.414.010 % 9,99  
PSGYO 9,83 117.174.491 % 9,96  
RUBNS 15,12 5.476.630 % 9,96  
SMRTG 27,44 112.559.413 % 9,94  
FONET 13,93 27.598.170 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2473 17,2832 % 0,09  
Euro 17,5007 17,5879 % 0,14  
Sterlin 20,6931 20,7969 % 0,05  
Frank 17,6633 17,7697 % 0,13  
Riyal 4,5856 4,6086 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.741 -0,17  
Altın Gr. 966 967 1,13  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.455 6.586 -22,00  
Yarım 3.160 3.220 -11,00  
Çeyrek 1.583 1.610 -5,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,28 0,01  
Gümüş Gr. 10,66 10,70 0,02  
B. Petrol 104 104 0,00  
Seans Raporu 18:05
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