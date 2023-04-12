BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2023 22:56
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Raporu 2023 1. Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 36.605,96 % 0,0117 % 0,0108 % 92,328
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137151
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3186
En Düşük
19,2915
18:0521,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1037
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,3292
En Düşük
21,1879
18:051.251,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.251,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.251,56
En Düşük
1.250,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3081
|19,3186
|% 0,07
|
|Euro
|21,1986
|21,3292
|% 0,49
|
|Sterlin
|24,0364
|24,1569
|% -0,02
|
|Frank
|21,4713
|21,6006
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1325
|5,1582
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|11,31
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|0,00
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.598
|8.674
|-1,00
|
|Yarım
|4.199
|4.245
|28,00
|
|Çeyrek
|2.099
|2.122
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,86
|0,01
|
|B. Petrol
|87,22
|87,22
|0,00
|