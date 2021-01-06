BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri56.986,47 % 0,01185Tescil ve İlan Giderleri3.530,41 % 0,00073Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00007Bağımsız Denetim Ücreti42.339,44 % 0,00881Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri53.856,26 % 0,0112Fon Yönetim Ücreti9.113.544,79 % 1,89546Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu10.639,73 % 0,00221Gecelik Ters Repo Komisyonu83.698,65 % 0,01741Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu15.349,06 % 0,00319Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar4.800,63 % 0,001Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.269,04 % 0,00255TOPLAM GİDERLER9.397.339,89 % 1,954484DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ480.809.272,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897529BIST