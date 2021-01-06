BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17.619,38 % 0,01186Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,00108Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00022Bağımsız Denetim Ücreti9.937,42 % 0,00669Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri25.227,39 % 0,01698Fon Yönetim Ücreti1.531.651,31 % 1,03084Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu3.732,59 % 0,00251Gecelik Ters Repo Komisyonu119.883,99 % 0,08069Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu11.417,03 % 0,00768Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar6.108,42 % 0,00411Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.915,04 % 0,00802TOPLAM GİDERLER1.739.418,78 % 1,170675DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ148.582.526,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897531BIST