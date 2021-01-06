BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri21.639,24 % 0,01239Tescil ve İlan Giderleri2.934,76 % 0,00168Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00019Bağımsız Denetim Ücreti9.397,28 % 0,00538Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri52.900,45 % 0,03029Fon Yönetim Ücreti3.246.198,42 % 1,85891Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu180,39 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu34.849,5 % 0,01996Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.616,87 % 0,00207Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar106.793,72 % 0,06115Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.451,33 % 0,00713TOPLAM GİDERLER3.491.287,37 % 1,999263DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ174.628.676,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897533BIST