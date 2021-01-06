BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri45.813,67 % 0,01224Tescil ve İlan Giderleri3.895,46 % 0,00104Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00009Bağımsız Denetim Ücreti27.073,15 % 0,00723Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri65.548,89 % 0,01752Fon Yönetim Ücreti8.264.282,39 % 2,20826Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu3.163,59 % 0,00085Gecelik Ters Repo Komisyonu115.075,8 % 0,03075Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu81.698,61 % 0,02183Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar51.394,59 % 0,01373Türev Araçlar Komisyonu22.247,09 % 0,00594Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.236,89 % 0,00354TOPLAM GİDERLER8.693.755,54 % 2,323018DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ374.243.939,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897535BIST