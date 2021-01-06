BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri22.551,15 % 0,01244Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,00088Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00018Bağımsız Denetim Ücreti11.584,52 % 0,00639Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri20.488,61 % 0,0113Fon Yönetim Ücreti3.801.975,25 % 2,0976Hisse Senedi Komisyonu164.358,9 % 0,09068Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu36.075,21 % 0,0199Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.643,32 % 0,00146Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar492,98 % 0,00027Türev Araçlar Komisyonu22.083,83 % 0,01218Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler17.438,54 % 0,00962TOPLAM GİDERLER4.101.618,52 % 2,262919DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ181.253.470,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897537BIST