BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2021 21:30
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
22.551,15 % 0,01244
Tescil ve İlan Giderleri
1.600,8 % 0,00088
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
325,41 % 0,00018
Bağımsız Denetim Ücreti
11.584,52 % 0,00639
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
20.488,61 % 0,0113
Fon Yönetim Ücreti
3.801.975,25 % 2,0976
Hisse Senedi Komisyonu
164.358,9 % 0,09068
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
36.075,21 % 0,0199
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.643,32 % 0,00146
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
492,98 % 0,00027
Türev Araçlar Komisyonu
22.083,83 % 0,01218
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
17.438,54 % 0,00962
TOPLAM GİDERLER
4.101.618,52 % 2,262919
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
181.253.470,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897537
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3135
En Düşük
7,3041
18:059,0170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,0187
En Düşük
9,0075
18:05451,20
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -11,75
|Açılış
|: 451,23
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3054
|7,3089
|% 0,04
|
|Euro
|9,0086
|9,0170
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,9160
|9,9657
|% -1,22
|
|Frank
|8,2808
|8,3306
|% -1,13
|
|Riyal
|1,9410
|1,9507
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,67
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-11,73
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,31
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,16
|
|B. Petrol
|54,06
|54,06
|0,46
|