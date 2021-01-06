BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri19.593,85 % 0,01211Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,00099Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti14.125,11 % 0,00873Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri44.558,76 % 0,02754Fon Yönetim Ücreti3.393.699,61 % 2,09762Hisse Senedi Komisyonu40.794,51 % 0,02521Tahvil Bono Komisyonu2.169,06 % 0,00134Gecelik Ters Repo Komisyonu49.051,8 % 0,03032Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu32.661,23 % 0,02019Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar35.440,5 % 0,02191Türev Araçlar Komisyonu88.805,74 % 0,05489Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.208,77 % 0,00755TOPLAM GİDERLER3.735.035,15 % 2,3086DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ161.787.909,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897539BIST