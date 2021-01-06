BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri63.972,65 % 0,01232Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,00031Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00006Bağımsız Denetim Ücreti23.662,48 % 0,00456Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri98.715,71 % 0,01902Fon Yönetim Ücreti9.649.002,35 % 1,85882Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu924,79 % 0,00018Gecelik Ters Repo Komisyonu97.067,46 % 0,0187Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu6.186,91 % 0,00119Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu153,67 % 0,00003Vergiler ve Diğer Harcamalar302.505,43 % 0,05828Türev Araçlar Komisyonu41.168,77 % 0,00793Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.730,02 % 0,00284TOPLAM GİDERLER10.300.016,45 % 1,984229DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ519.094.119,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897541BIST