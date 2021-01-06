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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.01.2021 21:40



BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
63.972,65 % 0,01232
Tescil ve İlan Giderleri
1.600,8 % 0,00031
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
325,41 % 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti
23.662,48 % 0,00456
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
98.715,71 % 0,01902
Fon Yönetim Ücreti
9.649.002,35 % 1,85882
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
924,79 % 0,00018
Gecelik Ters Repo Komisyonu
97.067,46 % 0,0187
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.186,91 % 0,00119
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
153,67 % 0,00003
Vergiler ve Diğer Harcamalar
302.505,43 % 0,05828
Türev Araçlar Komisyonu
41.168,77 % 0,00793
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
14.730,02 % 0,00284
TOPLAM GİDERLER
10.300.016,45 % 1,984229
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
519.094.119,63



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897541


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OYAYO 9,24 7.147.714 % 10,00  
BRSAN 29,92 127.798.987 % 10,00  
FENER 33,66 518.761.622 % 10,00  
JANTS 441,30 161.960.471 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.029 3.075 -52,00  
Tam 3.017 3.093 -50,73  
Yarım 1.458 1.496 -24,54  
Çeyrek 731 748 -12,27  
Gümüş.Ons 27,21 27,24 -0,38  
Gümüş Gr. 6,38 6,38 -0,17  
B. Petrol 53,90 53,90 0,30  
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