BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.258,95 % 0,01208Tescil ve İlan Giderleri3.532,24 % 0,00379Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00035Bağımsız Denetim Ücreti9.769,68 % 0,01048Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri13.862,35 % 0,01487Fon Yönetim Ücreti943.286,8 % 1,012Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.129,41 % 0,00228Gecelik Ters Repo Komisyonu16.254 % 0,01744Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu4.153,74 % 0,00446Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar975,4 % 0,00105Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.587,44 % 0,00921TOPLAM GİDERLER1.014.135,42 % 1,08801DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.210.104,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897549BIST