BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.077,4 % 0,00066Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00007Bağımsız Denetim Ücreti29.539,54 % 0,00635Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri50.680,97 % 0,0109Fon Yönetim Ücreti1.693.860,52 % 0,3644Hisse Senedi Komisyonu71.512,63 % 0,01538Tahvil Bono Komisyonu4.635,42 % 0,001Gecelik Ters Repo Komisyonu42.023,1 % 0,00904Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.151,71 % 0,00068Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar564,4 % 0,00012Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler17.366,64 % 0,00374TOPLAM GİDERLER1.916.737,74 % 0,412348DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ464.835.379,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897551BIST