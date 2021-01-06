BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri81.904,42 % 0,01267Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,00025Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti27.535,24 % 0,00426Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri188.587,01 % 0,02916Fon Yönetim Ücreti6.663.200,12 % 1,03041Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu615,56 % 0,0001Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler40.016,18 % 0,00619TOPLAM GİDERLER7.003.784,74 % 1,083083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ646.652.654,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897553BIST