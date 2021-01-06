BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2021 22:26
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
81.904,42 % 0,01267
Tescil ve İlan Giderleri
1.600,8 % 0,00025
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
325,41 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
27.535,24 % 0,00426
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
188.587,01 % 0,02916
Fon Yönetim Ücreti
6.663.200,12 % 1,03041
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
615,56 % 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
40.016,18 % 0,00619
TOPLAM GİDERLER
7.003.784,74 % 1,083083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
646.652.654,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897553
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0783
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:059,0118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0738
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05451,20
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -11,75
|Açılış
|: 451,23
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3035
|7,3083
|% -1,06
|
|Euro
|9,0036
|9,0118
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,9212
|9,9709
|% -1,16
|
|Frank
|8,2850
|8,3349
|% -1,08
|
|Riyal
|1,9422
|1,9519
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-30,82
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-11,72
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,15
|
|B. Petrol
|54,06
|54,06
|0,46
|