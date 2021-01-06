BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2021 22:40
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.246,67 % 0,01219
Tescil ve İlan Giderleri
1.600,8 % 0,01565
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
325,41 % 0,00318
Bağımsız Denetim Ücreti
5.645,65 % 0,0552
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.620,39 % 0,01584
Fon Yönetim Ücreti
87.649,15 % 0,85699
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
928,3 % 0,00908
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
5.108,94 % 0,04995
TOPLAM GİDERLER
104.125,31 % 1,018081
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.227.601,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897557
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3135
En Düşük
7,3041
18:059,0225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0139
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,0225
En Düşük
9,0075
18:05451,20
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -11,75
|Açılış
|: 451,23
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3067
|7,3105
|% 0,06
|
|Euro
|9,0126
|9,0225
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,9160
|9,9657
|% -1,22
|
|Frank
|8,2808
|8,3306
|% -1,13
|
|Riyal
|1,9410
|1,9507
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,67
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-11,73
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,31
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,16
|
|B. Petrol
|54,06
|54,06
|0,46
|