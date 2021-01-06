BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.246,67 % 0,01219Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,01565Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00318Bağımsız Denetim Ücreti5.645,65 % 0,0552Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.620,39 % 0,01584Fon Yönetim Ücreti87.649,15 % 0,85699Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu928,3 % 0,00908Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.108,94 % 0,04995TOPLAM GİDERLER104.125,31 % 1,018081DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.227.601,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897557BIST