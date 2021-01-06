BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.729,68 % 0,01183Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,01095Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00223Bağımsız Denetim Ücreti5.645,65 % 0,03861Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri710,41 % 0,00486Fon Yönetim Ücreti125.321,2 % 0,85699Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.759,04 % 0,01203Gecelik Ters Repo Komisyonu1.911,72 % 0,01307Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.077,62 % 0,01421Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar285,32 % 0,00195Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.522,54 % 0,05828TOPLAM GİDERLER149.889,39 % 1,024992DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.623.469,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897559BIST