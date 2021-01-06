BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.518,78 % 0,01245Tescil ve İlan Giderleri3.206,84 % 0,00346Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00035Bağımsız Denetim Ücreti8.531,19 % 0,00922Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.425,61 % 0,01234Fon Yönetim Ücreti792.926,36 % 0,8567Hisse Senedi Komisyonu11.875,53 % 0,01283Tahvil Bono Komisyonu5.032,74 % 0,00544Gecelik Ters Repo Komisyonu2.875,99 % 0,00311Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.694,86 % 0,00183Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar619,08 % 0,00067Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.003,85 % 0,00865TOPLAM GİDERLER858.036,24 % 0,927051DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.555.414,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897561BIST