BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.429,14 % 0,01243Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,00309Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00063Bağımsız Denetim Ücreti7.288,21 % 0,01409Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.209,49 % 0,01587Fon Yönetim Ücreti443.169,7 % 0,8567Hisse Senedi Komisyonu5.767,24 % 0,01115Tahvil Bono Komisyonu1.376,21 % 0,00266Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar289,1 % 0,00056Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.692,94 % 0,0168TOPLAM GİDERLER483.148,24 % 0,933988DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.729.586,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897563BIST