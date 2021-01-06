BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2021 23:02
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.429,14 % 0,01243
Tescil ve İlan Giderleri
1.600,8 % 0,00309
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
325,41 % 0,00063
Bağımsız Denetim Ücreti
7.288,21 % 0,01409
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
8.209,49 % 0,01587
Fon Yönetim Ücreti
443.169,7 % 0,8567
Hisse Senedi Komisyonu
5.767,24 % 0,01115
Tahvil Bono Komisyonu
1.376,21 % 0,00266
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
289,1 % 0,00056
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
8.692,94 % 0,0168
TOPLAM GİDERLER
483.148,24 % 0,933988
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.729.586,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897563
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0769
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:059,0195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0661
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05451,65
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -11,31
|Açılış
|: 451,65
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3014
|7,3097
|% -1,04
|
|Euro
|9,0100
|9,0195
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,9113
|9,9610
|% -1,26
|
|Frank
|8,2805
|8,3304
|% -1,13
|
|Riyal
|1,9411
|1,9509
|% -1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-27,52
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-12,08
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,24
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,17
|
|B. Petrol
|53,90
|53,90
|0,30
|