BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri88,76 % 0,01395Tescil ve İlan Giderleri2.881,8 % 0,45301Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,05115Bağımsız Denetim Ücreti4.568,29 % 0,71813Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri796,88 % 0,12527Fon Yönetim Ücreti5.507,29 % 0,86574Hisse Senedi Komisyonu960,29 % 0,15096Tahvil Bono Komisyonu4,66 % 0,00073Gecelik Ters Repo Komisyonu173,29 % 0,02724Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu247,23 % 0,03886Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar47,87 % 0,00753Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.274,54 % 0,67195TOPLAM GİDERLER19.876,31 % 3,124517DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ636.140,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897565BIST