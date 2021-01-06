BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri49,72 % 0,01299Tescil ve İlan Giderleri2.881,8 % 0,75287Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,08501Bağımsız Denetim Ücreti4.568,29 % 1,19347Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri154,34 % 0,04032Fon Yönetim Ücreti3.332,35 % 0,87058Hisse Senedi Komisyonu429,1 % 0,1121Tahvil Bono Komisyonu8,73 % 0,00228Gecelik Ters Repo Komisyonu51,19 % 0,01337Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu168,78 % 0,04409Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar31,99 % 0,00836Türev Araçlar Komisyonu52,58 % 0,01374Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer GiderlerTOPLAM GİDERLER4.274,54 % 1,11672DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.328,82 % 4,265905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897567BIST