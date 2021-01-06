BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri63,59 % 0,01317Tescil ve İlan Giderleri2.881,8 % 0,59707Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,06742Bağımsız Denetim Ücreti4.568,29 % 0,94648Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri175,25 % 0,03631Fon Yönetim Ücreti4.188,55 % 0,86781Hisse Senedi Komisyonu721,59 % 0,1495Tahvil Bono Komisyonu10,75 % 0,00223Gecelik Ters Repo Komisyonu71,47 % 0,01481Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu198,61 % 0,04115Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar37,01 % 0,00767Türev Araçlar Komisyonu262,13 % 0,05431Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.274,54 % 0,88562TOPLAM GİDERLER17.778,99 % 3,68355DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ482.659,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897569BIST