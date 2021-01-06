BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16,86 % 0,01304Tescil ve İlan Giderleri2.881,8 % 2,22886Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,25168Bağımsız Denetim Ücreti4.568,29 % 3,53324Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri68,9 % 0,05329Fon Yönetim Ücreti1.160,84 % 0,89782Hisse Senedi Komisyonu21,27 % 0,01645Tahvil Bono Komisyonu8,47 % 0,00655Gecelik Ters Repo Komisyonu11,03 % 0,00853Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu44,83 % 0,03467Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar8,54 % 0,00661Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.274,54 % 3,30604TOPLAM GİDERLER13.390,78 % 10,356783DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ129.294,78http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897571BIST