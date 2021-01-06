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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.01.2021 23:32



BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
167,9 % 0,01392
Tescil ve İlan Giderleri
2.881,8 % 0,23887
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
325,41 % 0,02697
Bağımsız Denetim Ücreti
4.568,29 % 0,37866
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
481,12 % 0,03988
Fon Yönetim Ücreti
10.388,5 % 0,8611
Hisse Senedi Komisyonu
1.634,12 % 0,13545
Tahvil Bono Komisyonu
19,23 % 0,00159
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
4.274,54 % 0,35432
TOPLAM GİDERLER
24.740,91 % 2,050771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.206.420,16



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897573


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Tam 3.017 3.093 -50,73  
Yarım 1.458 1.496 -24,54  
Çeyrek 731 748 -12,27  
Gümüş.Ons 27,26 27,29 -0,33  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,16  
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