BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2021 23:32
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
167,9 % 0,01392
Tescil ve İlan Giderleri
2.881,8 % 0,23887
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
325,41 % 0,02697
Bağımsız Denetim Ücreti
4.568,29 % 0,37866
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
481,12 % 0,03988
Fon Yönetim Ücreti
10.388,5 % 0,8611
Hisse Senedi Komisyonu
1.634,12 % 0,13545
Tahvil Bono Komisyonu
19,23 % 0,00159
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
4.274,54 % 0,35432
TOPLAM GİDERLER
24.740,91 % 2,050771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.206.420,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897573
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0810
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:059,0177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0679
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05451,62
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -11,33
|Açılış
|: 451,62
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3032
|7,3090
|% -1,05
|
|Euro
|9,0052
|9,0153
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,9148
|9,9645
|% -1,23
|
|Frank
|8,2782
|8,3281
|% -1,16
|
|Riyal
|1,9408
|1,9505
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-26,14
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-11,63
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,16
|
|B. Petrol
|53,59
|53,59
|-0,01
|