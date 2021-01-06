BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri167,9 % 0,01392Tescil ve İlan Giderleri2.881,8 % 0,23887Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,02697Bağımsız Denetim Ücreti4.568,29 % 0,37866Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri481,12 % 0,03988Fon Yönetim Ücreti10.388,5 % 0,8611Hisse Senedi Komisyonu1.634,12 % 0,13545Tahvil Bono Komisyonu19,23 % 0,00159Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.274,54 % 0,35432TOPLAM GİDERLER24.740,91 % 2,050771DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.206.420,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897573BIST