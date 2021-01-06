BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2021 23:36
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
83,26 % 0,01348
Tescil ve İlan Giderleri
2.881,8 % 0,4665
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
325,41 % 0,05268
Bağımsız Denetim Ücreti
4.568,29 % 0,7395
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
211,09 % 0,03417
Fon Yönetim Ücreti
5.344,91 % 0,86522
Hisse Senedi Komisyonu
1.268,38 % 0,20532
Tahvil Bono Komisyonu
24,41 % 0,00395
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
4.274,54 % 0,69195
TOPLAM GİDERLER
18.982,09 % 3,072761
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
617.753,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897575
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0810
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:059,0177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0679
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05451,62
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -11,33
|Açılış
|: 451,62
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3022
|7,3033
|% -1,13
|
|Euro
|9,0075
|9,0160
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,9198
|9,9695
|% -1,18
|
|Frank
|8,2793
|8,3292
|% -1,15
|
|Riyal
|1,9408
|1,9506
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-27,21
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-11,18
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,15
|
|B. Petrol
|53,71
|53,71
|0,11
|