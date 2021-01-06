BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri83,26 % 0,01348Tescil ve İlan Giderleri2.881,8 % 0,4665Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,05268Bağımsız Denetim Ücreti4.568,29 % 0,7395Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri211,09 % 0,03417Fon Yönetim Ücreti5.344,91 % 0,86522Hisse Senedi Komisyonu1.268,38 % 0,20532Tahvil Bono Komisyonu24,41 % 0,00395Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.274,54 % 0,69195TOPLAM GİDERLER18.982,09 % 3,072761DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ617.753,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897575BIST