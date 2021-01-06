BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri932,23 % 0,04787Bağımsız Denetim Ücreti7.454,4 % 0,38277Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri327,39 % 0,01681Fon Yönetim Ücreti5.951,48 % 0,30559Hisse Senedi Komisyonu650,15 % 0,03338Tahvil Bono Komisyonu139,28 % 0,00715Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.070,65 % 0,10632TOPLAM GİDERLER17.525,58 % 0,899898DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.947.508,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897577BIST