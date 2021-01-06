BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2021 23:41
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
932,23 % 0,04787
Bağımsız Denetim Ücreti
7.454,4 % 0,38277
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
327,39 % 0,01681
Fon Yönetim Ücreti
5.951,48 % 0,30559
Hisse Senedi Komisyonu
650,15 % 0,03338
Tahvil Bono Komisyonu
139,28 % 0,00715
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
2.070,65 % 0,10632
TOPLAM GİDERLER
17.525,58 % 0,899898
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.947.508,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897577
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3173
En Düşük
7,3041
18:059,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,0218
En Düşük
9,0075
18:05451,20
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -11,75
|Açılış
|: 451,23
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3073
|7,3173
|% 0,16
|
|Euro
|9,0106
|9,0218
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,9160
|9,9657
|% -1,22
|
|Frank
|8,2808
|8,3306
|% -1,13
|
|Riyal
|1,9410
|1,9507
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-30,38
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-11,73
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,29
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,15
|
|B. Petrol
|54,07
|54,07
|0,47
|