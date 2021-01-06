BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2021 22:36
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20.555,3 % 0,01212
Tescil ve İlan Giderleri
4.006,2 % 0,00236
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
325,41 % 0,00019
Bağımsız Denetim Ücreti
14.156,61 % 0,00835
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
18.236,22 % 0,01075
Fon Yönetim Ücreti
3.215.035,1 % 1,89566
Hisse Senedi Komisyonu
48.624,32 % 0,02867
Tahvil Bono Komisyonu
2.846,72 % 0,00168
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.918,24 % 0,00408
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.820,14 % 0,00107
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
347,16 % 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
18.641,04 % 0,01099
TOPLAM GİDERLER
3.351.512,46
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
169.599.528,84 % 1,976133
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897555
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,2998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3135
En Düşük
7,2883
18:059,0140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,0316
En Düşük
8,9942
18:05450,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,30
|Açılış
|: 450,54
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
449,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2975
|7,3002
|% -0,08
|
|Euro
|8,9933
|9,0087
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,8977
|9,9473
|% -0,18
|
|Frank
|8,2762
|8,3261
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9417
|1,9514
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,29
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,36
|