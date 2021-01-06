BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.555,3 % 0,01212Tescil ve İlan Giderleri4.006,2 % 0,00236Sigorta GiderleriNoter Ücretleri325,41 % 0,00019Bağımsız Denetim Ücreti14.156,61 % 0,00835Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri18.236,22 % 0,01075Fon Yönetim Ücreti3.215.035,1 % 1,89566Hisse Senedi Komisyonu48.624,32 % 0,02867Tahvil Bono Komisyonu2.846,72 % 0,00168Gecelik Ters Repo Komisyonu6.918,24 % 0,00408Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.820,14 % 0,00107Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar347,16 % 0,0002Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.641,04 % 0,01099TOPLAM GİDERLER3.351.512,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ169.599.528,84 % 1,976133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897555BIST