BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 10:46
7 93
2018 4 96
2019 5 95
2020 6,5 93,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816904
BIST
11:17120.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.183,23
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:175,9810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9765
11:176,6130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6104
11:17302,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,83
|Açılış
|: 302,61
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,46
|8.617.003
|% 15,06
|
|DOKTA
|88,55
|17.953.729
|% 15,00
|
|BURVA
|16,80
|179.012
|% 12,22
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|POLTK
|84,00
|61.060
|% 9,23
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,15
|434.994.736
|% 2,24
|
|HALKB
|7,32
|403.915.213
|% 6,40
|
|PETKM
|4,20
|370.790.601
|% 2,19
|
|ASELS
|23,84
|197.537.824
|% 1,97
|
|SISE
|5,56
|160.506.514
|% -0,36
|
|PETKM
|4,20
|370.790.601
|% 2,19
|
|HALKB
|7,32
|403.915.213
|% 6,40
|
|KRDMD
|2,88
|145.509.300
|% 2,13
|
|ODAS
|2,19
|95.729.303
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|57.598.574
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7392
|7,7780
|% -0,16
|
|Frank
|6,1553
|6,1924
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5907
|1,5987
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|-5,45
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,14
|