BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 10:47
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 7 93
2017 7 93
2018 7 93
2019 7 93
2020 6,5 93,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816906
BIST
10:57120.483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.240,51
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
10:575,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9880
En Düşük
5,9802
10:576,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6128
10:57302,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,87
|Açılış
|: 302,57
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|13.115.417
|% 15,00
|
|CELHA
|11,44
|7.672.750
|% 14,86
|
|BURVA
|17,00
|146.254
|% 13,56
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|YUNSA
|15,54
|19.333.084
|% 9,82
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|BEYAZ
|3,91
|450.780
|% -5,56
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,14
|377.277.381
|% 2,17
|
|HALKB
|7,35
|365.689.477
|% 6,83
|
|PETKM
|4,16
|210.047.997
|% 1,22
|
|ASELS
|23,80
|181.110.376
|% 1,80
|
|KRDMD
|2,88
|129.618.394
|% 2,13
|
|PETKM
|4,16
|210.047.997
|% 1,22
|
|HALKB
|7,35
|365.689.477
|% 6,83
|
|KRDMD
|2,88
|129.618.394
|% 2,13
|
|ODAS
|2,18
|90.378.291
|% -0,46
|
|TSKB
|1,39
|52.191.645
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7263
|7,7650
|% -0,32
|
|Frank
|6,1567
|6,1938
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5901
|1,5981
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|-4,77
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|54,61
|54,61
|0,16
|
Seans Raporu
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11:08XU030
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