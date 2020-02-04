BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 10:47
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 7 93
2017 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 6,5 93,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816911
BIST
11:03120.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.191,75
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:035,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9880
En Düşük
5,9802
11:036,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6128
11:03302,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,85
|Açılış
|: 302,59
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,45
|13.703.170
|% 14,87
|
|BURVA
|17,00
|146.254
|% 13,56
|
|RYSAS
|9,36
|5.047.754
|% 10,25
|
|YUNSA
|15,51
|22.409.454
|% 9,61
|
|POLTK
|84,00
|61.060
|% 9,23
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|HALKB
|7,33
|378.339.249
|% 6,54
|
|ODAS
|2,19
|91.026.747
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|63.928.902
|% 1,18
|
|VAKBN
|6,73
|61.617.163
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,05
|59.801.159
|% -1,46
|
|HALKB
|7,33
|378.339.249
|% 6,54
|
|ODAS
|2,19
|91.026.747
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|52.505.886
|% 2,21
|
|EKGYO
|1,71
|63.928.902
|% 1,18
|
|HLGYO
|1,62
|58.713.562
|% 8,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7249
|7,7636
|% -0,34
|
|Frank
|6,1552
|6,1923
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5905
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|-3,91
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,21
|