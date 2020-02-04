BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 10:48
7 93
2017 6 94
2018 6 94
2019 6 94
2020 6,5 93,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816914
BIST
12:06120.465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.221,95
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
12:065,9806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9750
12:066,6128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6096
12:06301,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,26
|Açılış
|: 301,17
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,70
|12.380.821
|% 17,47
|
|DITAS
|13,41
|15.542.972
|% 17,02
|
|DOKTA
|88,50
|22.760.832
|% 14,94
|
|OZGYO
|2,05
|105.059.176
|% 10,81
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,21
|590.278.564
|% 2,67
|
|PETKM
|4,21
|490.877.285
|% 2,43
|
|HALKB
|7,35
|436.470.242
|% 6,83
|
|ASELS
|23,86
|235.886.008
|% 2,05
|
|SISE
|5,57
|202.733.546
|% -0,18
|
|PETKM
|4,21
|490.877.285
|% 2,43
|
|HALKB
|7,35
|436.470.242
|% 6,83
|
|EKGYO
|1,73
|101.263.338
|% 2,37
|
|ODAS
|2,21
|122.485.812
|% 0,91
|
|OZGYO
|2,05
|105.059.176
|% 10,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7379
|7,7767
|% -0,17
|
|Frank
|6,1455
|6,1825
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5886
|1,5965
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,71
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|-13,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|-14,09
|
|Yarım
|961
|985
|-6,82
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|0,33
|
Seans Raporu
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