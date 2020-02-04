BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 10:49
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6 94
2019 6 94
2020 6,5 93,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816921
BIST
11:56120.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.278,78
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:565,9805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9756
11:566,6151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6096
11:56301,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,95
|Açılış
|: 301,49
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,37
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,32
|14.751.450
|% 16,23
|
|DOKTA
|88,50
|22.148.152
|% 14,94
|
|CELHA
|11,41
|11.120.314
|% 14,56
|
|OZGYO
|2,04
|101.573.118
|% 10,27
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,20
|585.044.175
|% 2,60
|
|PETKM
|4,21
|485.470.306
|% 2,43
|
|HALKB
|7,34
|424.828.100
|% 6,69
|
|ASELS
|23,84
|229.501.761
|% 1,97
|
|SISE
|5,56
|193.968.440
|% -0,36
|
|PETKM
|4,21
|485.470.306
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,73
|100.881.256
|% 2,37
|
|HALKB
|7,34
|424.828.100
|% 6,69
|
|KRDMD
|2,88
|151.300.784
|% 2,13
|
|OZGYO
|2,04
|101.573.118
|% 10,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7311
|7,7699
|% -0,26
|
|Frank
|6,1463
|6,1834
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5889
|1,5969
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,60
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-13,28
|
|Yarım
|961
|986
|-6,42
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,22
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|0,32
|