BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 10:49
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6 94
2019 6 94
2020 6,5 93,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816922
BIST
15:02121.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.873,56
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.187
En Düşük
120.159
15:025,9826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0027
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
15:026,6100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
15:02301,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,53
|Açılış
|: 301,90
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,90
|19.167.770
|% 19,48
|
|DITAS
|13,31
|22.021.361
|% 16,14
|
|HLGYO
|1,73
|200.630.018
|% 16,11
|
|DOKTA
|88,55
|31.204.196
|% 15,00
|
|RYSAS
|9,75
|10.069.153
|% 14,84
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,45
|10.583
|% -3,02
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|YBTAS
|3.550,00
|56.930
|% -2,47
|
|THYAO
|14,27
|911.067.065
|% 3,11
|
|PETKM
|4,21
|645.697.967
|% 2,43
|
|HALKB
|7,40
|591.364.387
|% 7,56
|
|SISE
|5,62
|386.055.747
|% 0,72
|
|KRDMD
|2,89
|330.056.293
|% 2,48
|
|PETKM
|4,21
|645.697.967
|% 2,43
|
|HLGYO
|1,73
|200.630.018
|% 16,11
|
|KRDMD
|2,89
|330.056.293
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,91
|193.694.824
|% 2,69
|
|ODAS
|2,19
|205.005.095
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7563
|7,7952
|% 0,06
|
|Frank
|6,1490
|6,1860
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5890
|1,5970
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|-6,99
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|-10,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|-11,32
|
|Yarım
|962
|987
|-5,47
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
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|B. Petrol
|54,74
|54,74
|0,29
|
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