BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 10:48
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6 94
2019 6 94
2020 6,5 93,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816916
BIST
12:05120.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.250,64
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
12:055,9795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9750
12:056,6139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6096
12:05301,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,26
|Açılış
|: 301,17
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,15
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,50
|22.760.832
|% 14,94
|
|HLGYO
|1,62
|80.541.077
|% 8,72
|
|OSMEN
|7,24
|749.035
|% 8,71
|
|UFUK
|5,50
|23.964
|% 8,48
|
|POLTK
|83,00
|112.935
|% 7,93
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|ODAS
|2,21
|122.485.812
|% 0,91
|
|PGSUS
|73,05
|102.885.601
|% 4,21
|
|HLGYO
|1,62
|80.541.077
|% 8,72
|
|BNTAS
|3,70
|45.127.871
|% 1,37
|
|KFEIN
|16,31
|41.945.745
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,17
|38.641.880
|% 2,63
|
|BNTAS
|3,70
|45.127.871
|% 1,37
|
|MARKA
|1,55
|5.903.856
|% 0,00
|
|PEKGY
|3,13
|10.404.169
|% -0,63
|
|ENJSA
|8,52
|25.267.852
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7403
|7,7791
|% -0,14
|
|Frank
|6,1461
|6,1831
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5886
|1,5966
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,60
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-13,28
|
|Yarım
|961
|986
|-6,42
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,22
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|0,32
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