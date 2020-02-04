BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 10:49
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYDHEM00250
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816924
BIST
13:02120.825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.582,61
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.877
En Düşük
120.159
13:025,9702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0151
|Açılış
|: 5,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
13:026,6004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0195
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
13:02300,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,49
|Açılış
|: 300,94
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,73
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,55
|15.176.555
|% 15,96
|
|DOKTA
|88,55
|25.785.008
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,67
|135.532.474
|% 12,08
|
|DITAS
|12,84
|18.583.399
|% 12,04
|
|GYHOL
|22,50
|322.716
|% 11,39
|
|ESCOM
|2,70
|1.010.165
|% -11,48
|
|BEYAZ
|3,90
|2.033.093
|% -5,80
|
|NATEN
|19,05
|2.531.494
|% -5,60
|
|SODSN
|13,90
|102.096
|% -3,47
|
|MTRYO
|5,45
|5
|% -3,02
|
|THYAO
|14,20
|696.740.878
|% 2,60
|
|PETKM
|4,19
|536.898.054
|% 1,95
|
|HALKB
|7,33
|464.393.639
|% 6,54
|
|SISE
|5,62
|303.529.111
|% 0,72
|
|ASELS
|23,94
|278.804.184
|% 2,40
|
|PETKM
|4,19
|536.898.054
|% 1,95
|
|HLGYO
|1,67
|135.532.474
|% 12,08
|
|KRDMD
|2,90
|217.755.592
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,72
|117.590.110
|% 1,78
|
|ODAS
|2,21
|148.358.639
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7433
|7,7821
|% -0,10
|
|Frank
|6,1365
|6,1735
|% -0,52
|
|Riyal
|1,5858
|1,5937
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|-16,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-17,01
|
|Yarım
|959
|984
|-8,23
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|