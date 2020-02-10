BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 17:02
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 05.01.2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818143
BIST
17:41117.875
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -3.139,76
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:416,0210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:416,5868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:41304,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,70
|Açılış
|: 304,45
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7665
|7,8055
|% 0,49
|
|Frank
|6,1334
|6,1703
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5999
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,09
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,84
|53,84
|-0,61
|
Seans Raporu
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