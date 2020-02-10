BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 17:02
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 17.01.2018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818145
BIST
17:56118.156
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -2.859,11
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:566,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:566,5877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:56304,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,73
|Açılış
|: 304,48
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.086.099
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.645.286
|% 14,65
|
|DESA
|5,66
|49.246.632
|% 10,12
|
|RYGYO
|11,35
|227.775.848
|% 9,77
|
|ATLAS
|1,84
|36.529.568
|% 9,52
|
|DOKTA
|47,64
|66.896.551
|% -12,51
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|GYHOL
|25,80
|10.766.800
|% -11,64
|
|LINK
|29,50
|4.186.635
|% -11,41
|
|ARENA
|11,85
|21.438.790
|% -10,09
|
|THYAO
|14,00
|2.085.842.666
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,47
|986.840.131
|% 9,46
|
|PETKM
|3,98
|688.144.788
|% -3,16
|
|ASELS
|23,92
|615.664.886
|% -2,21
|
|KRDMD
|2,81
|590.007.781
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,24
|428.011.431
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,47
|986.840.131
|% 9,46
|
|EKGYO
|1,64
|408.691.003
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,81
|590.007.781
|% -4,10
|
|ODAS
|2,12
|434.097.579
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7655
|7,8044
|% 0,47
|
|Frank
|6,1369
|6,1739
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6003
|1,6083
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,49
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,92
|53,92
|-0,53
|