BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 17:03
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 17.01.2018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818147
BIST
10:15119.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 704,84
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
118.694
10:156,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0279
En Düşük
6,0055
10:156,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5818
En Düşük
6,5549
10:15303,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,75
|Açılış
|: 303,55
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,58
|60.471.341
|% 15,63
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|SAYAS
|3,43
|1.387.628
|% 9,58
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|BOSSA
|10,50
|6.014.222
|% 8,92
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|LINK
|27,96
|190.225
|% -5,35
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,18
|181.032.917
|% 1,14
|
|TSPOR
|3,77
|112.186.870
|% 6,80
|
|PETKM
|4,02
|66.475.039
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,04
|62.629.208
|% -2,88
|
|ASELS
|24,42
|61.792.462
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,29
|43.636.906
|% 4,03
|
|TSPOR
|3,77
|112.186.870
|% 6,80
|
|ODAS
|2,13
|48.328.487
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,04
|62.629.208
|% -2,88
|
|PETKM
|4,02
|66.475.039
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7522
|7,7911
|% 0,13
|
|Frank
|6,1314
|6,1683
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6011
|1,6092
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-6,57
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|53,94
|53,94
|0,67
|
Seans Raporu
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